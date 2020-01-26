В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

В граничащих с Россией регионах Китая зафиксировано семь случаев заболевания новым типом коронавируса.

«В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечено семь случаев заболевания», — цитирует ТАСС сообщение российского Минздрава.

Отмечается, что зафиксирован один летальный исход заболевания.

Ранее сообщалось, что из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ.

25 января полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса.