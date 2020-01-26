В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса
- globallookpress.com
«В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечено семь случаев заболевания», — цитирует ТАСС сообщение российского Минздрава.
Отмечается, что зафиксирован один летальный исход заболевания.
Ранее сообщалось, что из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ.
25 января полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору, пограничной службе и главам регионов округа обеспечить безопасность приграничных территорий в связи с распространением нового типа коронавируса.