Трутнев исключил угрозу для экономики России из-за коронавируса

Ситуация с новым типом коронавируса не угрожает каким-либо отраслям российской экономики, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев.

«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики. На сегодня принято решение о продлении студенческих каникул. Для тех вузов, где есть иностранные студенты, ещё целый ряд мер... Мы попросили остановить все проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения.

Также Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

По последним данным, всего в Китае скончались от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.