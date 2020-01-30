Захарова рассказала об условиях выезда иностранцев из провинции Хубэй

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Иностранцы могут покинуть китайскую провинцию Хубэй, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, после прохождения 14-дневного карантина и с разрешения местных властей.
Захарова рассказала об условиях выезда иностранцев из провинции Хубэй
  • © Cozzoli/Fotogramma/Ropi
  • globallookpress.com

«Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и получении согласия властей провинции», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По её словам, такие меры обусловлены медицинскими нормами, необходимыми для локализации коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

28 января сообщалось, что посольство России в Китае обсуждает порядок эвакуации россиян из Хубэя.

По последним официальным данным, всего в Китае скончались от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

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