Захарова рассказала об условиях выезда иностранцев из провинции Хубэй
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«Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и получении согласия властей провинции», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
По её словам, такие меры обусловлены медицинскими нормами, необходимыми для локализации коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
28 января сообщалось, что посольство России в Китае обсуждает порядок эвакуации россиян из Хубэя.
По последним официальным данным, всего в Китае скончались от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.