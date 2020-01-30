Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
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- РИА Новости
Так, Минтрансу совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени необходимо временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России с КНР.
В перечне таких пунктов содержится 16 объектов, «движение через которые временно ограничивается».
Как подчёркивается, решение принято в целях «предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с китайской территории.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Как заявили в МИД России, Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.