Эксперт оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса

Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.

«Да, очень большое количество наших птиц зимуют в Китае или же пролетают через Китай на зимовку. Но мы не знаем фактов заражения птиц этим коронавирусом, поэтому сейчас остаётся только гадать, существует ли этот риск», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, массовая миграция птиц-зимовок через территорию КНР будет нескоро, не раньше апреля, и до этого времени никаких поводов для беспокойства нет.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения признать вспышку нового типа коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.