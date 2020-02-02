Кабмин России внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний
- РИА Новости
Постановление от 31 января подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — говорится в сообщении правительства.
По последним данным китайских властей, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заражено 14 380 человек. При этом 304 заражённых скончались.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.