Кабмин России внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний

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Правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
Кабмин России внёс коронавирус в перечень опасных заболеваний
  • РИА Новости

Постановление от 31 января подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», — говорится в сообщении правительства.

По последним данным китайских властей, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заражено 14 380 человек. При этом 304 заражённых скончались.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

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