Число жертв коронавируса в Китае достигло 304 человек

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Число заражений новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14380, зафиксировано 304 летальных исхода.

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на полночь 1 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14380 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что из больниц выписаны 328 пациентов.

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае по состоянию на полночь 31 января возросло до 259, число подтверждённых случаев пневмонии, вызванной вирусом, в Китае составило 11 791. 

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

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