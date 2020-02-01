Число скончавшихся от последствий коронавируса в Китае увеличилось до 259

Число погибших по состоянию на полночь 31 января от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 259.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на власти КНР. Как уточняется, число подтверждённых случаев пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае составляет 11791. Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.