Коронавирус у пациента в Забайкалье подтвердил только второй анализ

Правительство Забайкальского края сообщило, что заражение коронавирусной инфекцией гражданина КНР, госпитализированного в регионе, подтвердилось лишь по результатам второго анализа.

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Первый результат анализов пришёл отрицательный. Однако второй дал положительный результат», — заявили в правительстве.

Отмечается, что в связи с этим контактировавших с больным мать и дочь пока оставили в изолированном медицинском боксе под присмотром врачей.

Гражданина Китая госпитализировали в краевую инфекционную больницу 26 января. В рамках лечения он будет находиться в изолированном боксе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

Оба инфицированных — граждане Китая.