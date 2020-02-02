Коронавирус у пациента в Забайкалье подтвердил только второй анализ
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
«Первый результат анализов пришёл отрицательный. Однако второй дал положительный результат», — заявили в правительстве.
Отмечается, что в связи с этим контактировавших с больным мать и дочь пока оставили в изолированном медицинском боксе под присмотром врачей.
Гражданина Китая госпитализировали в краевую инфекционную больницу 26 января. В рамках лечения он будет находиться в изолированном боксе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.
Оба инфицированных — граждане Китая.