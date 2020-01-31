В Забайкалье ограничат массовые мероприятия из-за коронавируса
- РИА Новости
«Сейчас будет вопрос по массовым мероприятиям — они будут ограничены. Жёсткий контроль в местах скопления людей. Все меры, которые мы можем принять, мы должны осуществить», — приводит слова Бутыльского ТАСС.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.
Оба инфицированных — граждане Китая.
Бутыльский заявил о прекращении занятий в школах Забайкальского края из-за коронавируса.
В Роспотребнадзоре рассказали о двух заражённых коронавирусом в России.