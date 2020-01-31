В Забайкалье ограничат массовые мероприятия из-за коронавируса

Короткая ссылка
Массовые мероприятия в Забайкальском крае, где выявлен случай коронавируса, будут ограничены, заявил зампредседателя законодательного собрания региона Алексей Бутыльский.
В Забайкалье ограничат массовые мероприятия из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас будет вопрос по массовым мероприятиям — они будут ограничены. Жёсткий контроль в местах скопления людей. Все меры, которые мы можем принять, мы должны осуществить», — приводит слова Бутыльского ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

Оба инфицированных — граждане Китая.

Бутыльский заявил о прекращении занятий в школах Забайкальского края из-за коронавируса.

В Роспотребнадзоре рассказали о двух заражённых коронавирусом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить