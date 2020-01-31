В Роспотребнадзоре рассказали о двух заражённых коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пресс-конференции рассказала о двух гражданах Китая, у которых в России выявили заражение коронавирусом.
В Роспотребнадзоре рассказали о двух заражённых коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Плотный мониторинг из клиник позволил выявить двух граждан Китайской Народной Республики. Один из них находился на территории Китайской Народной Республики почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. И второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января», — рассказала она.

По её словам, течение заболевания у них было достаточно лёгким.

«Оба были госпитализированы в соответствующее инфекционное отделение, в боксированную палату. Ещё раз хочу обратить внимание, что в обоих случаях течение было лёгким с признаками острой респираторной вирусной инфекции при незначительном подъёме температуры, на сегодняшний день состояние стабильное, без каких-либо клинических проявлений и без температуры», — добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.

Как указала Попова, риска распространения в России коронавируса, обнаруженного в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.

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