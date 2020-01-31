Роспотребнадзор исключил риск распространения коронавируса в России

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Риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор исключил риск распространения коронавируса в России
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По её словам, оба больных были помещены в бокс, проведены все необходимые мероприятия.

«Риска распространения заболевания на сегодняшний день дальше нет», — сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

По её словам, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Как рассказала Голикова, Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем, а также проведёт эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй и города Ухань. 

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