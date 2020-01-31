Роспотребнадзор исключил риск распространения коронавируса в России
- globallookpress.com
По её словам, оба больных были помещены в бокс, проведены все необходимые мероприятия.
«Риска распространения заболевания на сегодняшний день дальше нет», — сказала она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
По её словам, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Как рассказала Голикова, Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем, а также проведёт эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй и города Ухань.