Россия ограничивает авиасообщение с Китаем
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«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — приводит её слова ТАСС.
По соглашению с Китаем, указала Голикова, «летают ещё в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе».
Ранее Голикова объявила, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.
По её словам, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.