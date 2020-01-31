Россия ограничивает авиасообщение с Китаем

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Россия с 1 февраля ограничивает авиасообщение с Китаем. Рейсы будут выполнять пять авиакомпаний, в том числе четыре китайские. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Россия ограничивает авиасообщение с Китаем
  • © Виталий Аньков/РИА Новости

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением авиационных частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», — приводит её слова ТАСС.

По соглашению с Китаем, указала Голикова, «летают ещё в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе».

Ранее Голикова объявила, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

По её словам, в стране вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

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