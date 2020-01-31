Россия эвакуирует своих граждан из Ухани

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухань в Китае в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в Ухани находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341.

Сопровождать борта с россиянами будет Роспотребнадзор.

Граждане России после эвакуации из Китая будут помещены в карантин на 14 дней.

Ранее Голикова объявила, что в России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Также она сообщила, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.