Россия эвакуирует своих граждан из Ухани
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Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в Ухани находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341.
Сопровождать борта с россиянами будет Роспотребнадзор.
Граждане России после эвакуации из Китая будут помещены в карантин на 14 дней.
Ранее Голикова объявила, что в России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Также она сообщила, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.