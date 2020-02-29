В Азербайджане отмечают отсутствие осложнений у россиянина с COVID-19

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Гражданин России, госпитализированный в Азербайджане после выявления у него первичных признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на границе с Ираном, продолжает лечение. Осложнений на фоне инфекции у него не наблюдается, сообщили в азербайджанском оперативном штабе.
В Азербайджане отмечают отсутствие осложнений у россиянина с COVID-19
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

«Состояние его здоровья стабильное, никаких осложнений нет. Продолжается поддерживающее лечение», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее посольство России пообещало поддержку россиянину, госпитализированному в Азербайджане с признаками коронавирусной инфекции.

Кроме того, сообщалось о госпитализации в Баку четверых иранцев с подозрением на коронавирус.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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