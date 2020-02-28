Посольство поможет находящемуся в Азербайджане россиянину с COVID-19

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Посольство России готово оказать помощь прибывшему в Азербайджан россиянину, у которого выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Посольство поможет находящемуся в Азербайджане россиянину с COVID-19
  • Reuters

«Информацией (о заражении россиянина. — RT) располагаем. Нам азербайджанская сторона это подтвердила, что действительно это так», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства Алины Золотарёвой.

Она уточнила, что пациент пока не обращался в посольство за помощью.

«Мы всегда оказываем российским гражданам содействие в случае их обращения в рамках действующего законодательства», — сообщила Золотарёва.

Ранее сообщалось, что у следовавшего из Ирана россиянина в Азербайджане зафиксировали заражение COVID-19.

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