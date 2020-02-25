В Баку госпитализировали четверых иранцев с подозрением на коронавирус

В Баку госпитализированы четверо граждан Ирана с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Согласно полученной из клинического медицинского центра в Баку информации, четверо граждан Ирана размещены в инфекционное отделение клиники с подозрением на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава Азербайджана.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года прибыли в Баку несколько дней назад.

Они обратились в клинику из-за температуры, превышающей норму.

Накануне сообщалось, что два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.