В Баку госпитализировали четверых иранцев с подозрением на коронавирус

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В Баку госпитализированы четверо граждан Ирана с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Баку госпитализировали четверых иранцев с подозрением на коронавирус
  • РИА Новости

«Согласно полученной из клинического медицинского центра в Баку информации, четверо граждан Ирана размещены в инфекционное отделение клиники с подозрением на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава Азербайджана.

Отмечается, что молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года прибыли в Баку несколько дней назад.

Они обратились в клинику из-за температуры, превышающей норму.

Накануне сообщалось, что два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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