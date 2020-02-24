В Баку два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, один из них — гражданин Ирана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

«Согласно информации, переданной из клинического медицинского центра в Минздрав, 24 февраля в инфекционное отделение были доставлены два человека. Это соответственно граждане Азербайджана и Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они прибыли в Азербайджан из иранского региона, где не было зафиксировано распространения коронавируса, при въезде их температура немного превышала норму, ни с кем из больных контактов не было.

По данным инфекционного отделения, на данный момент температура пациентов в норме, проблем со здоровьем нет, врачебное наблюдение продолжается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на две недели закроет границу с соседним Ираном из-за распространения коронавируса.

22 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число заражённых COVID-19 за пределами Китая достигло 1402.