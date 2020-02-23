Грузия ограничивает сообщение с Ираном

Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Исходя из сложившейся ситуации, правительство Грузии приняло решение ограничить перемещение физических лиц из Исламской республики Иран в Грузию и наоборот», — приводит Интерфакс сообщение МИД Грузии.

По информации ведомства, на данном этапе будет приостановлена доставка пассажиров из Ирана в Грузию.

Ранее Турция и Пакистан закрыли границу с Ираном.

По официальным данным, в Иране зафиксировано 43 случая заражения новым коронавирусом, восемь из них закончились летально.