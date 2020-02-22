Число заражённых COVID-2019 за пределами КНР возросло до 1402

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 1402 человек.

Об этом говорится в данных ежедневного отчёта ВОЗ.

Отмечается, что заражённые выявлены в 28 странах.

Общее число летальных случаев за пределами КНР — 11.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.