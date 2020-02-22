ВОЗ обеспокоено распространением коронавируса за пределами КНР

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится все меньше.
ВОЗ обеспокоено распространением коронавируса за пределами КНР
  • Reuters

«Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но её следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи».

По его словам, речь идёт о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

Ранее стало известно, что в Италии два человека погибли от заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

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