Армения на две недели закроет границу с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на две недели закроет границу с соседним Ираном из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Правительство Армении на внеочередном заседании примет решение о прекращении сообщения с Ираном на две недели», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что будет прекращено авиасообщение между двумя странами.

Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса COVID-19 также ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

Ранее Турция и Пакистан закрыли границу с Ираном.

По официальным данным, в Иране зафиксировано 43 случая заражения новым коронавирусом, восемь из них закончились летально.