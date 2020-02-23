Армения на две недели закроет границу с Ираном
- Reuters
«Правительство Армении на внеочередном заседании примет решение о прекращении сообщения с Ираном на две недели», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что будет прекращено авиасообщение между двумя странами.
Грузия в связи с поступающими сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса COVID-19 также ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.
Ранее Турция и Пакистан закрыли границу с Ираном.
По официальным данным, в Иране зафиксировано 43 случая заражения новым коронавирусом, восемь из них закончились летально.