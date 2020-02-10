ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

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Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
  • Reuters

Он рассказал, что были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР.

«Выявление небольшого числа случаев может свидетельствовать о более широкой передаче (вируса. — RT) в других странах. Короче говоря, возможно, мы видим лишь верхушку айсберга», — написал глава ВОЗ в Twitter.

Ранее организация отправила группу экспертов в Китай.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в декабре 2019 года. Число зарегистрированных случаев заражения к настоящему времени превысило 40 тыс., скончались 908 человек.

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