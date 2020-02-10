ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга

Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он рассказал, что были зафиксированы случаи заражения 2019-nCoV от людей, которые не ездили в КНР.

«Выявление небольшого числа случаев может свидетельствовать о более широкой передаче (вируса. — RT) в других странах. Короче говоря, возможно, мы видим лишь верхушку айсберга», — написал глава ВОЗ в Twitter.

Ранее организация отправила группу экспертов в Китай.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в декабре 2019 года. Число зарегистрированных случаев заражения к настоящему времени превысило 40 тыс., скончались 908 человек.