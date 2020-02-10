ВОЗ отправила группу экспертов в Китай из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай.

«Только что я был в аэропорту, где проводил в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по (ситуации с новым типом коронавируса. — RT) 2019nCov», — написал Гебрейесус в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что возглавляет команду доктор Брюс Эйлворд, у которого, по словам главы ВОЗ, есть большой опыт в связи с прошлыми чрезвычайными ситуациями для общественного здравоохранения.

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.