ВОЗ отправила группу экспертов в Китай из-за коронавируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай.

«Только что я был в аэропорту, где проводил в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по (ситуации с новым типом коронавируса. — RT) 2019nCov», — написал Гебрейесус в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что возглавляет команду доктор Брюс Эйлворд, у которого, по словам главы ВОЗ, есть большой опыт в связи с прошлыми чрезвычайными ситуациями для общественного здравоохранения.

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.

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