Посол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием

Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

«Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошёл из военной лаборатории не в Китае, а, может, в Соединённых Штатах. Как мы можем верить всем этим безумным вещам? Это полное безумие», — сказал он.

Посол отметил, что происхождение нового типа коронавируса до сих пор неизвестно, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования для выявления источника инфекции.

При этом Тянькай предостерёг от распространения недостоверной информации о коронавирусе, которая только мешает борьбе с инфекцией и сеет панику среди людей.

Ранее в Министерстве финансов Китая сообщили о выделении властями уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением коронавируса.

По последним данным, от инфекции в стране погибли 811 человек, число заражённых превысило отметку в 37 тыс.

Китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявляли, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV могли стать дикие животные.