Число жертв коронавируса в КНР возросло до 811

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Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 811 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что 37 198 человек заражено.

Также сообщается, что 3649 человек выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от нового типа коронавирусной инфекции в китайской провинции Хубэй возросло до 780 человек.

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