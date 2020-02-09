В Китае назвали сумму выделенных на борьбу с коронавирусом средств

Власти Китая выделили уже около $10,3 млрд на профилактику и контроль за распространением нового типа коронавируса.

Об этом информирует Министерство финансов Китая.

«По состоянию на 18:00 8 февраля финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 71,8 млрд юаней (около $10,3 млрд. — RT) на профилактику и контроль за распространением заболевания», — говорится в заявлении.

Отмечается, что из этой суммы центральное правительство страны выделило 17,3 млрд юаней (около $2,5 млрд).

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов выделить $100 млн для помощи Пекину в борьбе с новым типом коронавируса.

Согласно последней информации, число жертв коронавируса в Китае возросло до 811 человек, число заражённых превысило отметку в 37 тыс.