Власти Китая дали новому типу коронавируса временное название NCP

Власти Китая приняли решение дать новому типу коронавирусу временное название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по здравоохранению КНР.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, Всемирная организация здравоохранения пока ещё не дала данному типу коронавируса постоянное официальное международное название.

Согласно последним данным, число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 811 человек, а число заражённых превысило отметку в 37 тыс.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайской Ухани десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства приняли меры в связи с появлением вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран стали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, некоторые государства закрыли границу, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Заразившихся уже зафиксировали в России, США, Сингапуре, Вьетнаме, ОАЭ, Германии, Франции и других государствах.