Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок

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Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок
  • Reuters

Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, в настоящее время в России при максимальной 130% загрузке предприятий с учётом дополнительных рабочих смен ежедневно производится почти 900 тыс. масок.

Он добавил, что предприятия «могут дойти» до производства миллиона масок в сутки.

«При этом мы подготовили на отгрузку, например, в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 миллиона масок...» — цитирует его РИА Новости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски.

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