ФАС пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей почти во всех регионах России. Как рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский, сильнее всего маски подорожали в Адыгее, где цены увеличились в 15 раз.
ФАС пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски
  • РИА Новости

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2—2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», — приводит слова Цариковского РИА Новости.

Он отметил, что подняли цены и производители масок.

«Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в десять раз», — указал замглавы ФАС.

Цариковский подчеркнул, что, если ведомство выявит злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, ФАС применит «все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель».

Ранее в ФАС пообещали проверить обращения по поводу повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты в России.

4 февраля RT писал, что в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с инициативой запретить аптекам поднимать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний. 

Позднее российский лидер Владимир Путин, проводя заседание с кабмином, призвал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Подробнее — в материале RT.

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