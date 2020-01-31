Голикова призвала фармацевтов не завышать цены из-за коронавируса

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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала аптечные сети и производителей лекарств не завышать цены в связи с ситуацией с новым типом коронавируса в мире.
Голикова призвала фармацевтов не завышать цены из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией», — сказала она.

Ранее Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухань в Китае в связи с распространением коронавируса.

Также стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Китаем.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.

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