Голикова призвала фармацевтов не завышать цены из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы знаем, что в некоторых аптечных учреждениях сейчас скупаются средства индивидуальной защиты и некоторыми аптечными сетями завышаются цены на профилактические средства. Поэтому мы со своей стороны обращаемся к аптечным сетям, производителям, чтобы они не пользовались текущей ситуацией», — сказала она.
Ранее Голикова заявила, что Москва проведёт эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй и города Ухань в Китае в связи с распространением коронавируса.
Также стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Китаем.
Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.