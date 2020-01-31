Вьетнамская провинция закрыла сухопутную границу с Китаем

Власти Вьетнама приняли решение закрыть сухопутную границу с Китаем в северной провинции Куангнинь для защиты от проникновения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили местные власти, с 31 января Куангнинь запрещает любые перемещения через проходящую по территории провинции границу между Вьетнамом и Китаем.

Особый режим вводится на всех действующих контрольно-пропускных пунктах и на неофициальных переходах между приграничными районами двух стран.

Ранее власти Монголии из-за угрозы распространения коронавируса ввели месячный запрет на въезд с территории Китая граждан КНР и других иностранцев.

31 января Минздрав Киргизии предложил закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

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