Вьетнамская провинция закрыла сухопутную границу с Китаем

Короткая ссылка
Власти Вьетнама приняли решение закрыть сухопутную границу с Китаем в северной провинции Куангнинь для защиты от проникновения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Вьетнамская провинция закрыла сухопутную границу с Китаем
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили местные власти, с 31 января Куангнинь запрещает любые перемещения через проходящую по территории провинции границу между Вьетнамом и Китаем.

Особый режим вводится на всех действующих контрольно-пропускных пунктах и на неофициальных переходах между приграничными районами двух стран.

Ранее власти Монголии из-за угрозы распространения коронавируса ввели месячный запрет на въезд с территории Китая граждан КНР и других иностранцев.

31 января Минздрав Киргизии предложил закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить