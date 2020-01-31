Монголия запретила въезд из Китая

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Власти Монголии из-за угрозы распространения коронавируса ввели месячный запрет на въезд с территории Китая граждан КНР и других иностранцев.
Монголия запретила въезд из Китая
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Как сообщает AFP, запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 2 марта.

Отмечается, что гражданам Монголии в эти же сроки запрещены поездки в Китай.

При этом граждане Монголии имеют право вернуться на родину из Китая до 6 февраля.

Уточняется, что на данный момент случаи заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлены.

Ранее Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

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