Минздрав Киргизии предложил закрыть границу с Китаем

Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

«Минздрав Киргизии предлагает закрыть границу с Китаем из-за распространения коронавируса», — приводит Интерфакс слова заместителя главы Минздрава Мадамина Каратаева.

Он отметил, что решение о введении каких-либо дополнительных мер будет принято на заседании штаба по отслеживанию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Также Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.