Минздрав Киргизии предложил закрыть границу с Китаем

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Киргизии предложило закрыть границу с Китаем, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
Минздрав Киргизии предложил закрыть границу с Китаем
  • © Anthony WALLACE
  • AFP

«Минздрав Киргизии предлагает закрыть границу с Китаем из-за распространения коронавируса», — приводит Интерфакс слова заместителя главы Минздрава Мадамина Каратаева.

Он отметил, что решение о введении каких-либо дополнительных мер будет принято на заседании штаба по отслеживанию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Также Россия приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить