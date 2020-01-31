ФАС проверит сообщения о росте цен на маски и медпрепараты в России

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведёт проверку обращений по поводу повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты на территории страны.
ФАС проверит сообщения о росте цен на маски и медпрепараты в России
  • РИА Новости

«Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведёт соответствующую работу в рамках своих полномочий», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала аптечные сети и производителей лекарств не завышать цены в связи с ситуацией с новым типом коронавируса в мире.

28 января сообщалось, что ФАС проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.

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