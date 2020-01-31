ФАС проверит сообщения о росте цен на маски и медпрепараты в России
- РИА Новости
«Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведёт соответствующую работу в рамках своих полномочий», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала аптечные сети и производителей лекарств не завышать цены в связи с ситуацией с новым типом коронавируса в мире.
28 января сообщалось, что ФАС проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.