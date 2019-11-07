ФАС проведёт проверку после жалоб на рост цен на гречиху

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после поступления жалоб на рост цен на неё в России.
ФАС проведёт проверку после жалоб на рост цен на гречиху
  • РИА Новости

«В связи с поступлением обращения со стороны Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречиху ФАС России планирует провести проверки», — сказала РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

Она отметила, что до настоящего времени в ФАС России не поступали обращения или жалобы на рост потребительских цен на гречневую крупу.

Ранее Росстат сообщил, что цены на гречневую крупу в октябре увеличились на 7,3%.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на крупу.

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