Минсельхоз сообщил о снижении в 1,5 раза урожая гречихи на Алтае

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Минсельхоз заявил о падении в 1,5 раза урожайности гречихи в Алтайском крае по сравнению с показателями 2018 года. Несмотря на это, дефицита крупы на рынке не ожидается.

«В этом году в Алтайском крае (по оперативным данным районных органов АПК) получено 390 тыс. тонн (половина общероссийского производства). Кроме того, переходящие остатки прошлых лет оцениваются ещё почти в 300 тыс. тонн. Совокупного объёма достаточно для загрузки местных перерабатывающих предприятий и отгрузки в другие российские регионы», — приводит издание «Алтайская нива» сообщение ведомства.

Отмечается, что восстановление закупочных цен на гречиху на уровне 2014—2015 годов позволяют производителям выйти на уровень рентабельности.

22 октября Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы. По их данным, в сентябре был отмечен незначительный рост оптовых цен на данный вид крупы.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сообщил, что ведомство следит за ситуацией с ростом закупочных цен на гречневую крупу.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречку.

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