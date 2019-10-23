Росстат зафиксировал рост цены на гречку на 2,6% за неделю

В России цены на гречневую крупу за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Отмечается, что в период с 7 по 14 октября цена гречки увеличилась на 1,7%, а за неделю до этого — на 1,4%.

Согласно данным ведомства, рост стоимости этого продукта на 21 октября по сравнению с показателем на конец сентября 2019 года составил 5,9%, а по сравнению с показателем на конец декабря 2018 года — 13,8%.

При этом инфляция за неделю с 14 по 21 октября составила 0,1% после четырёх недель на уровне ноля. Гречка оказалась наиболее сильно подорожавшим продуктом.

Ранее газета «Ведомости» писала, что поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу.

В свою очередь, в Минсельхозе сообщили, что в сентябре 2019 года «отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу».

Глава зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречку.