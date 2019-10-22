В Зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречневую крупу в России.

«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы», — заявил он.

По его словам, это поздняя культура, и урожай начнёт поступать где-то к новому году. Как отметил Злочевский, тогда цены выровняются.

Он добавил, что о подорожании на 50% речи не идёт.

Ранее в АКОРТ оценили возможность дефицита гречки в российских магазинах.