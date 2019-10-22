В Зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

Короткая ссылка
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречневую крупу в России.
В Зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России
  • РИА Новости

«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы», — заявил он.

По его словам, это поздняя культура, и урожай начнёт поступать где-то к новому году. Как отметил Злочевский, тогда цены выровняются.

Он добавил, что о подорожании на 50% речи не идёт.

Ранее в АКОРТ оценили возможность дефицита гречки в российских магазинах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить