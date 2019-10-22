В АКОРТ оценили возможность дефицита гречки в российских магазинах

Дефицита гречки в российской рознице на фоне снижения урожая не ожидается, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как отметили в организации, ряд федеральных сетей, входящих в АКОРТ, получал информацию о повышении цен на гречневую крупу.

«При этом объёма урожая 2019 года достаточно для внутреннего потребления, дефицита гречки не ожидается», — говорится в сообщении.

В свою очередь, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков подчеркнул, что у рынка есть «резерв» в виде импорта гречихи из Китая.

Ранее газета «Ведомости» писала, что поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу.