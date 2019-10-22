Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

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Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров.
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
  • © РИА Новости

По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.

В частности, поставщики предупредили представителей сетей «Ашан» и «Лента» о росте цен на 20—25%, при этом в крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» сообщают о возможном повышении стоимости гречки на 25—50%, до 59 рублей за 1 кг.

В «Руспродсоюзе» подтвердили рост оптовых цен на фасованную гречку на 5—30%.

«АФГ Националь» в октябре повысила цены на 20%. Причина — рост цен на сырьё от поставщиков, который начался с конца июля. К октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, на гречиху — в три раза», — рассказывает директор торговой компании агрохолдинга «Ангстрем трейдинг» Леонид Васильев.

По словам главы аналитической компании «Прозерно» Владимира Петриченко, уровень цен на гречку к концу прошлой недели значительно превысил показатели прошлых лет за аналогичный период.

Так, 20—21 октября в 2017 и 2018 годах гречневая крупа стоила 24—24,1 рубля за килограмм, а в настоящее время некоторые поставщики продают её по 45 рублей.

Ретейлеры заявили, что уже начали переговоры с поставщиками для «максимального смягчения влияния повышения закупочной цены на полке».

Ранее газета «Известия» писала, что продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%.

В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что не видят оснований для резкого роста цен.

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