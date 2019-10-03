Минсельхоз не видит причин для резкого роста цен основных продуктов
- РИА Новости
Согласно данным Росстата, производство сельскохозяйственной продукции в России с января по август 2019 года увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Минсельхоз отмечает, что в 2019 году производство сахара ожидается на уровне 6,5 млн тонн, мяса скота и птицы — 15,2 млн тонн, яиц — 44,9 млрд штук, выпуск молока может превысить 31 млн тонн.
Как уточняется, эти показатели выше, чем в 2018 году.
По данным ведомства, в 2019 году цены от производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне, объём производства этой продукции достаточен для внутреннего потребления, даже с учётом растущего экспорта.
Также в Минсельхозе сообщили, что стабильности рынка молочной продукции поспособствует намеченный на 1 ноября запуск третьего этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли писала, что продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%, что не превысит уровня инфляции.