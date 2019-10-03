Продукты питания по итогам года в России могут подорожать на 3,5%

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Продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%, что не превысит уровня инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Продукты питания по итогам года в России могут подорожать на 3,5%
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Прогноз составлен с учётом колебаний цен в предновогодний сезон, когда в магазинах резко вырастает спрос на некоторые категории продуктов.

Также принимались во внимание показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, изменения в регулировании и дополнительные расходы.

Как отметили в АКОРТ, за первые восемь месяцев продукты стали дороже на 1,7%.

Что касается октября-ноября, то больше всего могут подорожать яйца, мясо птицы и сахар, но повышение не станет резким. В торговых сетях не исключают, что оно составит 2%.

В ассоциации уточнили, что подорожание яиц и мяса птицы вызвано сезонным фактором.

Колебания цен на сахар возможны в связи с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличения издержек производства.

Ранее зампред Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова в беседе с НСН оценила сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации.

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