Эксперт оценила сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию

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Зампред Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской Торгово-промышленной палаты Марина Петрова в беседе с НСН оценила сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).
Эксперт оценила сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию
  • РИА Новости

«Рост цен на молочную продукцию произойдёт, если мы оставим сроки введения двух систем — «Меркурий» и систему маркировки. Нужно понимать, что цена подрастёт постепенно, это произойдёт к середине 2020 года», — заявила она.

По её словам, система маркировки — очень сложная инвестиция для производителей и небольшие предприятия не могут ввести такую систему. Это также требует порционного учёта на предприятии, а на молочных производствах чаще всего подобного учёта нет, пояснила Петрова.

Ранее экономист, главный редактор журнала «Свободная мысль» Михаил Делягин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию.

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