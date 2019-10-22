Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России
- РИА Новости
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что, по данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей на гречку составляет 13,6 рублей за кг, что «свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности».
Ранее газета «Ведомости» писала, что поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу.
Позднее в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что дефицита гречки в российской рознице на фоне снижения урожая не ожидается.