Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

Министерство сельского хозяйства России оценило ситуацию на рынке гречневой крупы.

«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что, по данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей на гречку составляет 13,6 рублей за кг, что «свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности».

Ранее газета «Ведомости» писала, что поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу.

Позднее в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что дефицита гречки в российской рознице на фоне снижения урожая не ожидается.