В ФАС прокомментировали рост цен на гречку

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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов сообщил, что ведомство следит за ситуацией с ростом закупочных цен на гречневую крупу.
В ФАС прокомментировали рост цен на гречку
  • РИА Новости

«У нас эта ситуация на контроле, мы это знаем. Пока считаем, что нет оснований для того, чтобы беспокоиться», — цитирует ТАСС Цыганова.

Он отметил, что ФАС отреагирует, «если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки».

Ранее сообщалось, что, согласно материалам Росстата, в России цены на гречневую крупу за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречку.

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