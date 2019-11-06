Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре

В России цены на гречневую крупу в октябре увеличились на 7,3%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Согласно данным ведомства, увеличение стоимости гречки зафиксировано в 80 субъектах России (кроме автономных округов, которые входят в состав области).

При этом отмечается, что в 48 субъектах гречневая крупа подорожала более чем на 7,3%.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам Росстата, в России цены на гречневую крупу за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.

Позднее в ФАС сообщили, что ведомство следит за ситуацией с ростом закупочных цен на гречку.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на крупу.