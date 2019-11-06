Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре
- РИА Новости
Согласно данным ведомства, увеличение стоимости гречки зафиксировано в 80 субъектах России (кроме автономных округов, которые входят в состав области).
При этом отмечается, что в 48 субъектах гречневая крупа подорожала более чем на 7,3%.
Ранее сообщалось, что, согласно материалам Росстата, в России цены на гречневую крупу за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,6%.
Позднее в ФАС сообщили, что ведомство следит за ситуацией с ростом закупочных цен на гречку.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на крупу.