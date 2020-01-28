ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса
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- РИА Новости
«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина пояснила, что, сотрудники ведомства ознакомились с рекламным роликом «Арбидола», который вышел в радиоэфирах.
«В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», — сказала она.
В настоящее время управление готовит запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата, отметила Никитина.
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