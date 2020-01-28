ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.
ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина пояснила, что, сотрудники ведомства ознакомились с рекламным роликом «Арбидола», который вышел в радиоэфирах.

«В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», — сказала она.

В настоящее время управление готовит запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата, отметила Никитина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб по коронавирусу, в который войдут замглавы правительства и руководители Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.

По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.

Директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» вероятность распространения коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить