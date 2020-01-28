ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.

«В ФАС России поступила жалоба на рекламу препарата «Арбидол» от гражданина», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина пояснила, что, сотрудники ведомства ознакомились с рекламным роликом «Арбидола», который вышел в радиоэфирах.

«В инструкции препарата говорится о том, что он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами, однако утверждение, что препарат может использоваться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки», — сказала она.

В настоящее время управление готовит запросы для выяснения обстоятельств, в том числе производителю препарата, отметила Никитина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб по коронавирусу, в который войдут замглавы правительства и руководители Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.

По последним данным, жертвами вируса стали 106 человек.

Директор ГУ НИИ вирусологии РАМН Дмитрий Львов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» вероятность распространения коронавируса в России.