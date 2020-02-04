Аптекам могут запретить поднимать цены при вспышке заболеваний

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой запретить аптечным сетям повышать цены на медицинские маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний. Копия обращения депутата в адрес руководства Росздравнадзора и Роспотребнадзора есть в распоряжении RT.

Как сказано в тексте обращения, из-за общественного резонанса, вызванного распространением коронавируса из Китая, граждане всё чаще обращаются с жалобами на резкое подорожание медицинских масок, противовирусных препаратов и средств для повышения иммунитета.

По данным парламентария, средний чек на маски уже вырос в 3—4 раза. Схожее повышение цен фиксируется и на медицинские препараты, пишет Чернышов.

Такой ажиотаж, по мнению депутата, становится выгодным для крупных фармкомпаний, которые хотят получить большие деньги на волне беспокойства населения.

«В связи с этим считаю необходимым запретить (в период вспышки заболеваемости и возможных эпидемий. — RT) повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жёстким», — сказано в тексте обращения.

Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призывала аптечные сети и производителей лекарств не завышать цены в связи с ситуацией с новым типом коронавируса в мире.