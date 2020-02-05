Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

В ходе заседания правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» был зафиксирован рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70—100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и всё. Чтобы неповадно было», — отметил Путин.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.

Как писал RT 4 февраля, в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с предложением запретить аптекам повышать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.